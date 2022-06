Oristano

La manifestazione promossa da Coldiretti a Scano Montiferro, Cuglieri, Santu Lussurgiu e Tresnuraghes, d’intesa con i Comuni, la Camera di commercio, Forestas e la Protezione civile

Tradizioni, cultura, territorio, artigianato e prodotti agro alimentari sono stati i protagonisti assoluti nel fine settimana a Santu Lussurgiu, Cuglieri, Scano di Montiferro e Tresnuraghes, dove Coldiretti – in collaborazione con i Comuni di, la Camera di commercio, Forestas e la Protezione civile – ha promosso la manifestazione “Vivi nel Montiferru e Planagia”.

La rassegna è stata organizzata per non far calare l’attenzione sui disastri causati dal grande rogo dello scorso mese di luglio, sugli interventi e sulle soluzioni per il ripristino dell’ambiente e delle attività produttive compromesse.

Ricchissimo il programma: per due giornate i centri abitati coinvolti si sono animati con la musica, i mercati di Campagna Amica e i laboratori per bambini e famiglie. Non meno importanti le iniziative di pulizia del territorio da parte dei volontari e del movimento Coldiretti Giovani Impresa e i momenti di educazione ambientale con gli alunni delle scuole, Forestas e il Movimento Coldiretti Donne Imprese.

Riflessioni e confronto non sono mancati con il convegno “Il ruolo dell’allevatore nel bosco…. Per non dimenticare “ e durante la presentazione del libro “Incendi” di Antonio Pinna.

Leggerezza e spensieratezza hanno invece accompagnato lo spettacolo “Pino e gli Anticorpi – trio musicale “Puro Malto”.