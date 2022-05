Vivi il mare festival, 3 giorni tra prove di vela e reading - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - Vivi il Mare Festival per festeggiare la cultura del mare e della navigazione puntando su ambiente marino e sport. È la manifestazione in programma nel primo weekend di giugno, su iniziativa dell'associazione Arcipelaghi ed è finanziata dalla Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Cagliari. In tre giornate, dal 3 al 5 giugno, Vivi il Mare Festival offrirà la possibilità di provare il piacere della navigazione e delle attività legate al mare, condividendo pagine di letteratura di mare, racconti di grandi skipper e viaggiatori.

Questa prima edizione del Festival è dedicata Francesco Origo, skipper e ideatore di Teatri di Mare, recentemente scomparso.

Nel corso delle tre mattine, dalle 10 alle 13 dal Windsurfing Club fino allo Yacht Club, in corrispondenza con gli scivoli a mare sul Viale Marina Piccola, saranno a disposizione imbarcazioni e istruttori delle varie discipline che, in più turni, spiegheranno le modalità di svolgimento e accompagneranno i partecipanti (bambini dai 6 anni di età e adulti) in acqua per una prova gratuita. Sarà l'occasione, per tutti coloro che ne vorranno approfittare, di mettere mano a un timone e condurre una barca a vela, di sollevare la vela di un windsurf o far avanzare a suon di pagaiate un sup o una canoa.

Nelle tre serate, dalle 18 il cartellone di Vivi il Mare propone appuntamenti culturali su una o più barche a vela ormeggiate al porto di Su Siccu (Calata dei Trinitari, pontile Cagliari Sailing Charter). In programma anche reading, un laboratorio su venti e nodi, uno spettacolo per bambini, mattina di "consapevolezza ambientale" con pulizia della prima fermata del Poetto. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna