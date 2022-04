Il festival, nato nel 2011 per iniziativa di Vittorio Cannas e Stefano Pia, ha rinnovato ogni anno la propria sfida per promuovere la cultura fotografica nell’isola, ospitando fotografi di rilievo nel panorama nazionale e internazionale e al tempo stesso affiancando loro giovani emergenti.

Le altre otto proposte selezionate sono di Fahim Ahamed con “It Ends With Love”; Gabriele Galimberti con “Ameriguns”; Eva Gusella con”Voguing” (presso il nuraghe Cuccurada di Mogoro); Rosa Mariniello con “Vitiligo”; Raffaele Petralla con “Cosmodrome”; Liliana Ranalletta con “I sogni, li spendo per strada”; Stefano Schirato con “Risvegli”; e Marzio Toniolo con “Un Po mio”.

Tutto pronto a Mogoro per la dodicesima edizione del BìFoto Fest 2022: la manifestazione dedicata alla fotografia in Sardegna sarà inaugurata venerdì 29 aprile, alle 18.30, in piazza Sant’Antioco, nel cuore del centro storico. Qui verranno presentati i tre progetti vincitori del Premio BìFoto 2022 e altri otto lavori selezionati dai curatori del Festival, per un totale di undici mostre allestite.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/26/vivere-la-vita-con-il-bifoto-fest-a-mogoro-il-festival-della-fotografia-in-sardegna/

