Vittime sulla strada, un tragico record per l’Oristanese: quasi triplicate tra il 2019 e il 2022

Oristano

Secondo i dati Istat, la Sardegna è stata la terza regione per aumento del numero di morti

Con un +180%, Oristano l’anno scorso è stata la provincia in Italia con l’incremento maggiore del numero delle vittime di incidenti stradali, rispetto al 2019. Nel 2022 i morti sono stati 14 (2 in meno nel 2021, contro i 5 del 2019). Tra questi incidenti, in otto casi sono stati coinvolti due veicoli, in cinque c’è stato un solo veicolo, e l’ultima tragedia riguardava un pedone investito. Le 13 vittime nelle auto erano i conducenti.

I dati sono nell’aggiornamento pubblicato dall’Istat sugli incidenti stradali con lesioni a persone nel 2022: dopo le cifre complessive pubblicate lo scorso luglio, ora si è aggiunta la distinzione tra province. E complessivamente la Sardegna è tra le regioni che in percentuale hanno fatto registrare il maggiore incremento di vittime, pari al 41%. Hanno fatto peggio solo Valle d’Aosta (+150%) e Basilicata (+59%).

Rispetto al 2019 (anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030), 53 province su 107 hanno fatto registrare un aumento del numero dei morti sulle strade. In altre 53, invece, tale numero è diminuito. In una sola provincia (Lodi) il numero dei morti è rimasto stabile.

La provincia di Nuoro è una delle 13 in Italia nelle quali l’indice di mortalità (morti per 100 incidenti) è risultato almeno doppio rispetto al valore medio nazionale (1,90): nel Nuorese è pari a 5,15. La situazione è più critica a Matera (5,91) e Foggia (5,18). Il tasso di mortalità stradale regionale o provinciale è calcolato come rapporto tra il numero delle vittime in incidente stradale (entro 30 giorni) e la popolazione residente (per 100.000).

L’Isola appare anche nella classifica sul maggiore incremento di vittime di incidente stradale in valore assoluto: con i 29 morti in più registrati nel 2022 è tra il Lazio (+44) e la Puglia (+19).

In Sardegna l’Istat ha registrato per il 2022 un totale di 3.313 incidenti, 100 dei quali mortali. La provincia di Oristano, nonostante l’incremento maggiore, è ancora quella sarda con i numeri più bassi in valore assoluto. È penultima se si considerano gli scontri tra veicoli, con 185 incidenti nel 2022. Va meglio solo Nuoro, con 171 incidenti.

Gli incidenti con vittime sono stati 8 a Oristano, che va peggio di Nuoro e Sud Sardegna (con 7 vittime ciascuna) ma meglio delle restanti province. E ancora, se si analizzano gli incidenti tra un veicolo e un pedone nell’intera regione, l’Oristanese ha visto il minor numero di incidenti, 25. C’è stato un solo pedone morto, cosi come a Sassari e a Nuoro. Cagliari invece ne ha registrati 5; manca il dato sul Sud Sardegna.

Quanto agli incidenti con un solo veicolo coinvolto, l’Oristanese registra ancora il dato più basso: 77 (per Sassari 288, Nuoro 117, Cagliari 144 e Sud Sardegna 112). Di quei 77, cinque hanno avuto conseguenze tragiche, con 5 morti, contro i 4 di Cagliari. Peggio le altre province: 11 Sassari, 9 Nuoro e 11 Sud Sardegna).

Nel 2022, dicono i dati Aci-Istat, nelle 107 province italiane i numeri di incidenti, morti e feriti sono tornati ai livelli pre-pandemia: 165.889 incidenti (454 al giorno), 3.159 morti (8,7 al giorno.), 223.475 feriti (612 al giorno).

Nel 2021 gli incidenti con lesioni a persone erano stati 151.875 (+9,2% nel 2022); 172.183 nel 2019 (-3,7%); i decessi 2.875 (+9,9%); 3.173 nel 2019 (-0,4%). I feriti sono stati 204.728 nel 2021 (+9,2%); 241.384 nel 2019 (-7,4%).

Mercoledì, 11 ottobre 2023