Vitello cade in un dirupo, salvato dai Vigili del fuoco - Sardegna

Questa mattina i vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti nelle campagne di Montresta per il soccorso a un vitello caduto in un dirupo.

L'animale, che si trovava in buone condizioni e non si era ferito, è stato recuperato con l'ausilio dell'elicottero del nucleo di Fertilia dopo oltre cinque ore di paziente lavoro.



Fonte: Ansa Sardegna