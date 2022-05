L’incendio aveva devastato più di 20 ettari di territorio nell’immediata periferia del centro abitato, con gravissimo rischio per l’incolumità pubblica e per la vita umana, aveva danneggiato fabbricati abitativi e rurali, oliveti storici e vigneti.

L’incendio di Cabras, sebbene abbia sollevato minor interesse mediatico, si era rilevato immediatamente pericolosissimo. Tra le fiamme erano morti decine di gatti. Un volontario, nel tentativo di salvarli, aveva subito diverse ustioni. Anche una donna era stata messa in salvo da una pattuglia del Corpo forestale, intervenuta per prima sul fronte del fuoco e una intera famiglia era stata evacuata dalla propria abitazione, mentre – ormai stremata – tentava di arginare le fiamme e proteggere il fabbricato.

Per l’uomo è stata disposta la misura cautelare del carcere per il pericolo di reiterazione dello stesso tipo di reato.

Fonte: Link Oristano

