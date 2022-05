Vita sana e socialità dopo 2 anni di Covid: 700 euro di voucher per fare sport a Cagliari

Settecento euro per fare sport all’aria aperta. Li darà il Comune ai cittadini tramite un voucher che potrà essere speso presso le associazioni sportive cittadine. L’obiettivo è quello di promuovere lo sport come forma di benessere psicofisico e sociale e ripartire anche con la socialità e la vita sana dopo 2 anni di Covid.

L’iniziativa è stata presentata oggi alla Mem. I voucher direttamente ai cittadini residenti del Comune di Cagliari (over 65, minori di 18 anni o persone in situazione di grave vulnerabilità legata alla perdita temporanea di reddito sprovviste di altro sostegno e mezzo di sostentamento) per lo svolgimento di una o più attività all’aria aperta nella stagione 2022/2023. I voucher garantiranno 50 ore di sport, rimborso annuale all’iscrizione, l’abbigliamento tecnico di base, l’attrezzatura e il certificato di idoneità. Qualora gli utenti siano già in possesso dell’abbigliamento tecnico e delle attrezzature necessarie, gli operatori dovranno garantire 66 ore di attività, da effettuarsi in un periodo di 5 mesi.

“Dopo i 2 anni di Covid tutti potranno fare sport, recuperare socialità e fare attività sana”, dichiara il sindaco Paolo Truzzu. “e recuperare rapporti col prossimo grazie allo sport. I cittadini potranno scegliersi le associazioni che preferiscono”.

“E’ un lavoro che merita risalto”, dichi9ara l’assessore allo Sport Andrea Floris, “e per Cagliari è occasione importante. È un incentivo per stare all’aperto e usufruire di spazi parchi. Ci sarà un servizio tecnico a disposizione di cittadini e associazioni”

“Possiamo concretizzare Cagliari come città dello sport”, ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, “questo è un programma che abbiamo avviato dall’inizio della consiliatura”.

“Il progetto è innovativo e lo apprezziamo. Ma chiedo che il bando sia chiaro e preciso”, ha dichiarato un po’ polemicamente Bruno Perra, presidente del Coni, “non capisco bene come sia la procedura. Si parla di attività all’aperto, ma sono tantissime le discipline che si praticano al chiuso. E l’attrezzatura la deve fornire l’associazione? Non è che poi incassa il denaro e ti dà una maglia da 2 euro”? Tutte le attività dovranno svolgersi in spazi aperti come parchi, giardini pubblici, piazze, lidi, spazi acquatici, aree sportive all’aperto (campi da calcio, da basket, piste,..). Gli interessati potranno fare domande di adesione dal 20 maggio entro le 23: 59 del 20 giugno 2022. Le associazioni dovranno presentare l’attestazione di frequenza, quale prova della partecipazione dei soggetti ammessi. I voucher dovranno ridurre al minimo i costi che normalmente i cittadini affrontano per lo svolgimento della pratica sportiva.