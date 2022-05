Oristano

Oggi è la giornata internazionale dedicata alla professione. Anche l’Ordine di Oristano la ricorda

Vita, relazione e futuro. Sono le tre parole chiave scelte quest’anno per celebrare la Giornata internazionale degli infermieri.

Anche l’Ordine professionale di Oristano, guidato dal presidente Raffaele Secci, ha ricordato l’iniziativa, a partire dalla nascita di Florence Nightingale, fondatrice e ispiratrice della moderne scienza e della disciplina infermieristica, il 12 maggio 1820. Da qui la scelta di celebrare in questa data i professionisti.

“Senza infermieri il nostro Servizio sanitario nazionale non cresce, non c’è prossimità territoriale e le cure del paziente rischiano di essere abbandonate e il rischio di mortalità cresce del 30%”, scrivono dall’Ordine, presentando i tre temi: “l’infermiere è vita, l’infermiere è relazione, l’infermiere è futuro”.

“Tre temi, tre argomenti sui quali ragionare e riflettere, non solo come professione, ma soprattutto come cittadini, portatori di bisogni di salute sempre maggiori e diversificati. Proprio in virtù della consapevolezza degli impegni assunti di solidarietà e alleanza con i pazienti e le loro famiglie, la professione infermieristica negli anni è cresciuta sotto il profilo culturale, formativo, scientifico e oggi è in grado di mettere al sevizio dei cittadini un corposo bagaglio di conoscenze e elevate competenze in grado di rispondere in modo sempre più adeguato al bisogno di salute espresso dalla comunità”, si legge ancora.

“Durante quest’ultimo periodo di pandemia, siamo ben consapevoli della professionalità e dell’ impegno profusi nell’affrontare un nemico spesso a mani nude, superando difficoltà che apparivano impossibili”, concludono. “Lo abbiamo fatto con il cuore, non come atto di licantropia, ma come atto dovuto in ossequio alla responsabilità che sentiamo ogni giorno nell’esercizio della professione. Non abbiamo necessità di slogan retorici che ci chiamino “EROI”, abbiamo necessità che i cittadini sentano la nostra vicinanza, la nostra costante presenza, il nostro impegno nel crescere e progredire in funzione del benessere di tutti”.

La giornata internazionale degli infermieri è stata istituita nel 1992 dall’allora Federazione Collegi IP.AS.VI. Oggi FNOPI sostiene la Giornata Internazionale dell’Infermiere, promuovendo pubblicazioni, stampe, manifestazioni, spettacoli che sin dall’origine evidenziano temi di solidarietà e alleanza con i pazienti e le loro famiglie.

Auguri a tutti gli infermieri. E grazie per il vostro lavoro e la vostra dedizione!

Giovedì, 12 maggio 2022