Vita di comunità e socializzazione: Marrubiu si vestirà a festa con i presepi dei vicinati

Marrubiu Sostegno del Comune per l’iniziativa Sarà un Natale all’insegna del senso di comunità a Marrubiu, con i presepi realizzati dalla popolazione che andranno a decorare le piazze e le vie del paese. “È una tradizione molto sentita”, ha spiegato il sindaco Luca Corrias. “I vicinati del paese ogni anno si organizzano e si incontrano per allestire queste opere: mi vengono in mente per esempio quelli di Praxebusu, all’ingresso del paese, di via Oristano e di piazza Eleonora”. Dopo le richieste informali di alcuni cittadini, è arrivata la decisione del Comune di dare pieno appoggio all’iniziativa. “Ci hanno già contattato in molti”, ha confermato il sindaco, “perciò abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa concedendo l’utilizzo gratuito del suolo pubblico e dell’energia elettrica comunale”.

Il sindaco Luca Corrias

Via libera ai cittadini, dunque, che coglieranno l’occasione per vivere dei momenti di socializzazione, decidendo e creando insieme in piena autonomia. “Ci teniamo particolarmente a promuovere queste queste iniziative volte all’aggregazione”, ha concluso il sindaco Corrias. “Mi aspetto degli angoli più improntati sulla tradizione, ma sono sicuro che alcuni punteranno a sorprendere con delle opere molto creative”. Martedì, 29 novembre 2022

Fonte: Link Oristano