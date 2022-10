“Presto il campanile della chiesa di San Sebastiano a Ollastra sarà accessibile ai visitatori, non appena conclusi i lavori”: lo ha annunciato il sindaco Osvaldo Congiu. La torre campanaria in questi giorni è sottoposta a un intervento di manutenzione e messa in sicurezza, appaltato dal Comune di Ollastra.

Il campanile in restauro

Per accedere al campanile bisognerà attendere la conclusione dei lavori all’interno della chiesa, dal momento che il suo ingresso è in una delle cappelle laterali.

Il progetto per la chiesa parrocchiale di San Sebastiano prevede un adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto di riscaldamento, nonché alcuni interventi per eliminare l’umidità presente nelle pareti interne.

I lavori di smantellamento dell'antico campanile. Dalla pagina FB Ollastra - come eravamo

Fonte: Link Oristano

