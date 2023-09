Visite per le invalidità civili, la Asl promette: “Arretrato azzerato entro giugno dell’anno prossimo”

Oristano

Replica alle contestazioni dei patronati: “Dopo il Covid c’erano 15.000 pratiche da smaltire, ora siamo a 6.000”

“Nessun tempo biblico, anzi tempi d’attesa migliori rispetto agli altri territori, e comunque nella media delle altre aziende sanitarie regionali”, per le 6.000 persone in attesa di una convocazione a visita per l’accertamento dell’invalidità civile, che erano 15 mila poco più di un anno fa.

Il direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi, respinge così la denuncia con cui nove enti di patronato dell’Oristanese hanno segnalato ieri i gravi disagi imposti a quanti chiedono l’accertamento dell’invalidità civile, per il grave ritardo con cui vengono convocati a visita dalle commissioni della Asl.

In contrasto con la legge che fissa un tempo massimo di 120 giorni per la conclusione dell’intero inter, gli interessati, secondo quanto risulta agli enti di patronato, attendono fino a un anno per la sola visita della Asl, a cui deve seguire anche il pronunciamento dell’Inps, talvolta anche con strascichi davanti al giudice. Con il risultato che “c’è anche chi muore prima della chiusura della pratica”, hanno segnalato i patronati.

Ma il direttore generale Angelo Maria Serusi, insieme a Mario Piras, dirigente del Servizio professioni sanitarie della stessa azienda sanitaria oristanese, rassicurano : “Entro giugno 2024 contiamo di azzerare il numero delle pratiche arretrate delle commissioni di invalidità”.

Nella nota della Asl si spiega che “con l’arrivo della nuova direzione generale alla Asl di Oristano, nell’aprile dello scorso anno, è stata data un’importante accelerata e sono state ridotte le liste d’attesa delle commissioni d’invalidità, pratiche ferme da tre anni, dal periodo pre-Covid. Allora le pratiche ferme erano circa 15.000, oggi sono diminuite a circa 6.000”.

“L’unica commissione che non si è mai fermata è quella per i malati oncologici”, ha precisato il dottor Piras, “rispettiamo sempre i tempi previsti. La convocazione arriva entro quindici giorni da quando viene presentata la domanda”.

La Asl spiega ancora che “tutte le altre commissioni si erano bloccate anche con l’avvento della pandemia e della quiescenza quota 100”. Nel documento si spiega che da novembre dell’anno scorso sono al lavoro dodici commissioni: una nel distretto di Ghilarza e una a Bosa, cinque a Oristano, una a Terralba e un’altra ad Ales. Oltre a quelle per cecità civile, sordità civile e per malati oncologici.

“Abbiamo così evitato lunghe trasferte verso Oristano degli utenti dei territori più marginali”, afferma la direzione della Asl. “Ma quando le commissioni sono partite ci siamo ritrovati con un arretrato di 15 mila pratiche. Non c’era personale, ma le domande sono continuate ad arrivare. Da quando abbiamo attivato le nuove commissioni, sono arrivate altre 5 mila domande. I tempi d’attesa erano di due anni, adesso siamo scesi a dieci mesi e ora l’obiettivo è azzerare tutto l’arretrato entro il primo semestre del 2024”.

Il direttore generale Serusi, aggiunge: “Qualche mese fa eravamo stati richiamati dai revisori dei conti a svolgere tutte le attività all’interno delle ore di servizio. Una recente delibera della Regione ha chiarito che, per abbattere le liste d’attesa, le commissioni possono riunirsi oltre il normale orario, a fronte di un gettone di presenza di 120 euro”.

Da parte sua Mario Piras precisa: “Per poter convocare le commissioni la mattina abbiamo bisogno di dieci medici del servizio di medicina legale, ma disponibili ne abbiamo solo uno. Abbiamo reclutato i medici da altri servizi, che però possono garantire la loro presenza solo di pomeriggio, perché la mattina sono impegnati nell’attività istituzionale. Le commissioni ora si riuniscono di pomeriggio, due volte la settimana. Noi abbiamo lo stesso numero di commissioni della Asl di Cagliari. Nessun’altra Asl in Sardegna ha un numero di commissioni come noi “

Il comunicato della Asl non fornisce però alcuna risposta alla proposta degli enti di patronato sulla possibilità che le domande – come previsto dalle norme – vengano esaminate “agli atti”, cioè sulla base delle certificazioni presentate. Una modalità che consentirebbe di accelerarne la valutazione sanitaria e quindi di ridurre i tempi di attesa.

Venerdì, 8 settembre 2023