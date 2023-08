Visite e affari a Mogoro, la Fiera dell’artigianato è partita bene

Mogoro

Il richiamo dei tour, che abbinano musei, siti archeologici e gastronomia

Nella prima settimana quasi 1.800 visitatori alla Fiera dell’artigianato artistico di Mogoro. Sono stati circa 500 nella serata dell’inaugurazione, nella quale non c’era ancora la possibilità di acquistare prodotti. L’incasso dai biglietti è stato di 2.367 euro. Positivo anche il dato delle vendite, che superano i 35 mila euro.

“Sono dati in linea con quelli dello scorso anno, nello stesso periodo”, commenta soddisfatto l’assessore delle Attività produttive, Francesco Serrenti, “se teniamo conto del disservizio dei primi due giorni legato al guasto all’impianto di climatizzazione e la conseguente, doverosa, sospensione della vendita dei biglietti. La Fiera di Mogoro, ormai fiera della Sardegna, si conferma un appuntamento atteso da tanti visitatori e affidabile per chi acquista a colpo sicuro e dal primo giorno”.

Anche quest’anno funziona la formula dei ‘biglietti cumulativi’, con la possibilità di visitare l’esposizione e un sito archeologico/museo del Parte Montis, a scelta tra il Nuraghe Cuccurada, il Museo multimediale Turcus e Morus, il Geo Museo Monte Arci e – novità di questa 62ª edizione – il museo multimediale Casa del Pane di Pompu, aperto solo la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Nella prima settimana sono stati venduti 61 biglietti cumulativi, in prevalenza per il parco archeologico di Cuccurada e per il sito di Monte Arci. A seguire le visite ai siti c’è la cooperativa Mariposas de Sardinia, che gestisce lo sportello informazioni e organizza dei tour tra le bellezze turistiche, culturali e culinarie offerte dal Parte Montis.

Per il 19 agosto – con un unico biglietto – è previsto un itinerario tra Mogoro e Gonnostramatza, con partenza alle 10 dal piazzale antistante la Fiera, quindi visita al Nuraghe Cuccurada, trasferimento a Gonnostramatza al Museo multimediale Turcus e Morus; dopo la pausa per il pranzo in un agriturismo biologico, rientro a Mogoro per una visita guidata alla Fiera e degustazione dei prodotti dell’agroalimentare del territorio. Tutte le informazioni per partecipare al tour si trovano nel sito dell’evento .

Giovedì, 3 agosto 2023