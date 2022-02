“Visitato dopo 13 ore a Monserrato e rimandato a casa: pagherò 80 euro la visita ortopedica”

Visitato “alle 23:15” e dimesso a mezzanotte. Alessio Congia, il titolare della pizzeria Troll che ieri è caduto col motorino in via Copernico a Quartu, per colpa di una buca, è riuscito dopo tredici ore di attesa a farsi visitare al Policlinico di Monserrato: “Mi hanno detto che non dovrei avere ossa rotte. Devo comunque fare una risonanza ed una ecografia, poi dovrò ritornare con i referti. Pagherò ottanta euro la visita da un ortopedico privato, le attese per uno pubblico erano troppo alte. Ieri, all’ospedale, ho visto una situazione da macello, con anche pazienti sopra le barelle nelle corsie, c’erano tanti positivi al Covid”.Congia ha scattato anche le foto del tratto di strada malandata a Quartu: “Viviamo tra strade e sanità al collasso”.