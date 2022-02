Oristano

Nuova azione nei confronti del ministro. Anche Scanu sollecita

“La visita di oggi all’ospedale San Martino conferma che è necessario intervenire per promuovere il riequilibrio delle risorse, specie professionali, ora concentrate principalmente nei due poli di Cagliari e di Sassari”. E’ quanto ha affermato Luciano Cadeddu, deputato del Movimento 5 Stelle, al termine della visita compiuta nell’ambito del ruolo di sindacato ispettivo, questa mattina al San Martino di Oristano, insieme al consigliere regionale del suo partito Alessandro Solinas.

Cadeddu, che ha ricordato di essere più volte intervenuto per chiedere l’attenzione del ministro Roberto Speranza sulla situazione della sanità oristanese e sarda, si propone di “segnalare ulteriormente nei prossimi giorni al ministro i gravi problemi dei presidi ospedalieri della provincia, insieme a quelli della medicina di base”.

Dal parlamentare oristanese anche la preoccupazione per i ritardi della Regione: “I fondi del Pnrr, sono una imperdibile opportunità per questo settore – ha affermato Cadeddu – ma ancora non abbiamo visto progetti adeguati presentati per la Sanità dalla Sardegna”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il consigliere regionale oristanese dei 5 Stelle Alessandro Solinas: “E’ indispensabile”, ha affermato Solinas , “mettere a punto in tempi brevi un articolato piano di assunzioni di medici e di altre figure professionali di cui c’è urgente bisogno, per restituire al San Martino il ruolo di ospedale di rilievo provinciale che merita, con tutti i servizi a cui hanno diritto i cittadini del suo bacino di utenza che conta 168 mila abitanti. Un programma che solleciteremo all’assessore alla Sanità Mario Nieddu e che restituisca anche condizioni di lavoro accettabili agli operatori attualmente impegnati a salvaguardare la funzionalità dei diversi servizi”.

Ricevuti dal direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi, Cadeddu e Solinas hanno visitato il Pronto Soccorso e il reparto Medicina dove hanno incontrato anche il nuovo direttore Sanitario Antonio Maria Pinna e il primario di Medicina Antonello Cossu.

Sia Serusi che Cossu e Pinna hanno illustrato le gravi criticità in cui si trovano a operare i diversi reparti del presidio, sopratutto per la grave carenza di personale e hanno convenuto che è la pressoché eroica abnegazione del personale, impegnato a garantire tutti i giorni il funzionamento del vari servizi. Cadeddu e Solinas si sono trattenuti sopratutto al reparto di Medicina di cui hanno potuto visitare l’area dedicata ai pazienti non covid.

“Si tratta di una visita gradita che può contribuire a far meglio conoscere i problemi del San Martino e a promuovere un impegno comune per il loro superamento”, ha affermato il direttore generale della Asl Antonio Maria Serusi .

In mattinata è stato il solo Alessandro Solinas a visitare a Ghilarza il Punto di Primo intervento dell’ospedale Delogu. Solinas, accompagnato dal direttore del Presidio Stefano Madeddu si è intrattenuto con il medico impegnato nel servizio.

Iniziativa anche di Scanu. “In sinergia con alcuni colleghi regionali e nazionali intendiamo mettere in campo azioni politiche che possano essere un punto di svolta per la nostra sanità”, lo comunica la deputata oristanese Lucia Scanu di Coraggio Italia. “Oggi abbiamo parlato con i dirigenti che ogni giorno vedono e sentono quello che si vive lì dentro, ci hanno spiegato nel dettaglio qual è la situazione. Ci facciamo carico di portare a livello nazionale le esigenze dei cittadini e del personale medico soprattutto in termini di carenza cronica di personale”, spiega

la parlamentare. “E’ ovviamente una situazione drammatica, come si sa”, continua l’onorevole Lucia Scanu, “ma con questi elementi possiamo andare più a fondo rispetto a quanto abbiamo già fatto con le interrogazioni e le interpellanze al Ministro Speranza, interventi che non hanno dato i risultati auspicati. Quello che non vogliamo fare è aggiungere promesse alle promesse senza avere dei risultati tangibili. Al Ministro continueremo a chiedere un incremento di personale, così da sanare tutte le evidenti e attuali lacune. L’ultimo intervento alla Camera è di pochi giorni fa e ho descritto pienamente la situazione dei medici di base dei singoli paesi. Continuerò a portare le istanze dei cittadini a Roma, intendo farlo per ottenere tutte le risposte che i cittadini, e noi al loro fianco, chiediamo. Ringrazio enormemente i medici”, conclude la deputata di Oristano, “in particolare quelli del pronto soccorso, che nonostante le difficoltà stanno portando avanti un lavoro egregio, mettendo in campo tutte le loro conoscenze e professionalità per poter garantire un servizio ai cittadini.”