“Si tratta per i ragazzi di un’esperienza arricchente e fondamentale per la creazione di quelli che diverranno futuri cittadini responsabili e coscienti delle risorse e delle bellezze del proprio territorio”, commenta Marina Enna, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza che “ringrazia l’Amministrazione Comunale per essersi spesa in prima persona lavorando e collaborando con l’Istituto Comprensivo all’organizzazione di questo evento”.

L’iniziativa, organizzata e coordinata dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, mira a far conoscere chiese e santuari sparsi in tutta l’isola, approfondendone storia, leggende e tradizioni a esse legate.

Fonte: Link Oristano

