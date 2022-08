“Visita dermatologica urgente a Cagliari, costretta a spendere 50 euro prima dell’operazione al San Giovanni”

L’ha visto come un passaggio obbligato, ha ubbidito e ha scoperto che ciò che sapeva già, a costo zero, l’ha saputo nuovamente dopo aver pagato 50 euro. La storia di Maria Luisa Lecca, 82enne cagliaritana, rasenta davvero il limite tra le visite gratuite e quelle, non sempre indispensabili, a pagamento. Un intervento alla spalla destra nel reparto di Dermatologia del San Giovanni di Dio, segnato come urgente dallo stesso Cup, l’ha fatto solo dopo un consulto da un dermatologo privato: “Che, prima di aprirsi uno studio tutto suo, ha lavorato nel pubblico proprio al San Giovanni. È stato il medico di famiglia a dirmi di fare tutti questi passaggi. Sono andata per farmi visitare e scoprire, anche se lo sapevo già, che non c’era alternativa al ricovero all’ospedale”. Ma l’ha fatto, la Secci, pagando, nonostante sia esente, “almeno per altri tre anni”, da qualunque spesa medica, “a causa di una questione sanitaria, legata a una malattia, di sette anni fa”. Ciò che poteva fare subito gratis, l’82enne, le è stato possibile solo dopo un consulto extra, suggerito da un medico ma non previsto. “Il Cup aveva segnato la visita come urgente, da farsi entro settantadue ore. Ho subìto un intervento ad una spalla, day hospital di un giorno fatto e, ora, se ne riparlerà tra un anno”. Nel mezzo, però, ci sono giri inutili e spese altrettanto superflue, sostenute da una delle tante pazienti che, per la sanità sarda, rientra tra le categorie degli esenti: “Avrei fatto prima a venire direttamente in ospedale, la visita in privato non ha portato a nessuna soluzione utile e a nessuna novità, ho solo dovuto pagare cinquanta euro”. Accanto a lei c’è il marito, Armando Piccini, 74 anni, che conferma pienamente il racconto fatto dalla donna: “Cosa bisognerebbe migliorare nella sanità? Situazioni come quelle che abbiamo vissuto noi, cioè perdite di tempo e di soldi in attesa di un intervento delicato”.