Seneghe

Stasera le prime quattro proiezioni, altri quattro titoli per venerdì 14 ottobre



Due serate per assistere alla proiezione di alcuni tra i migliori cortometraggi realizzati in Sardegna tra il 2020 e il 2021: è “Visione Sarde”, la rassegna in programma stasera e venerdì 14 ottobre a Seneghe, per iniziativa della biblioteca comunale. Proiezioni nella sala consiliare della Casa Aragonese, in via Roma 10, con inizio alle 18:30 e ingresso libero.

Oggi verranno proiettati “Il volo di Aquilino” di Davide Melis, “L’ultima Habanera” di Carlo Licheri, “Margherita” di Alice Murgia e “L’uomo del mercato” di Paola Cireddu.

Venerdì 14 ottobre in programma “Di notte c’erano le stelle” di Naked Panda, “Il Pasquino” di Mira (Alessandra Atzori e Milena Tipaldo), “Marina, Marina!” di Sergio Scavio e “Un piano perfetto” di Roberto Achenza.

“L’amministrazione comunale crede fortemente in questa iniziativa che avvicina sempre di più gli abitanti alla cultura, alla voglia di essere parte integrante di questo progetto”, ha commentato l’assessore comunale Manuela Lucchesu. “Il cinema è stimolo alla consapevolezza e alla discussione, divertimento e riflessione, strumento didattico e di confronto”.

La rassegna “Visioni sarde” – sezione regionale del concorso “Visioni italiane” – è stata lanciata nel 2014. Un evento molto atteso, che grazie ad un itinerario ricco di tappe sia a livello nazionale che internazionali dà l’occasione agli artisti sardi di raggiungere una platea più ampia. Il progetto è interamente curato dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dalla Cineteca di Bologna.

Alle proiezioni seguirà un momento di discussione e confronto tra il pubblico e i registi, che tramite i propri cortometraggi hanno affrontato un’ampia gamma di temi. Durante la prima serata i registi Carlo Licheri, Davide Melis e Paola Cireddu dialogheranno con Luisa Madau, responsabile della biblioteca, e con Manuela Lucchesu. I registi Roberto Achenza e Sergio Scavio saranno presenti alle proiezioni del 14 ottobre.

“Ringraziamo i registi che, con la loro presenza, rendono più significativo l’evento. Il dibattito che seguirà le proiezioni, il dialogo con le curatrici che propongono la rassegna, lo spettatore che chiede, il regista che racconta, integra e spiega, renderanno l’incontro una straordinaria occasione di conoscenza, apprendimento e sviluppo individuale”, ha concluso l’assessore Lucchesu.