Virus in Sardegna, prosegue l’escalation di ricoveri: 21 sardi in più in ospedale in soli due giorni. Oggi 416 nuovi contagi, nessun decesso e terapie intensive stabili: ma altri sette pazienti in area medica. In Sardegna si registrano oggi 416 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 402 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2348 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 86 ( + 7 ). 5976 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 182 ). Non si registrano decessi.