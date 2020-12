Virginia e Silverio, infermiera e infettivologo: sono i primi sardi vaccinati contro il Covid

Silverio Piro, 71 anni, infettivologo, e Virginia Boi, cinquantotto anni, infermiera. Sono loro i primi a due sardi in assoluto ad aver ricevuto il vaccino contro il Coronavirus. Entrambi hanno detto “sì” alla proposta avanzata dai piani alti dell’ospedale e così, ieri, nel Vaccine Day, sono stati vaccinati. Sono stati “circa 45 tra medici, infermieri ed Oss, appartenenti a diversi ospedali cittadini”, gli operatori sanitari che “hanno ricevuto la prima dose del vaccino sviluppato da Pfizer-Biotech. I primi due a ricevere il vaccino sono stati l’infermiera Virginia Boi che si occupa della preospedalizzazione al San Michele, e il dottor Silverio Piro, medico infettivologo”, spiegano dal Brotzu.

“Era un momento molto atteso perché proprio nel vaccino sono riposte le speranze di tutti di tornare presto alla normalità, superando questo periodo che ha visto il progressivo rallentamento di tutte le attività con i drammatici disagi che tutti conosciamo. È l’inizio di un cammino che non sarà breve, per questo occorre continuare ad essere responsabili e attenti e seguire le regole fondamentali di protezione: distanziamento sociale, corretto uso della mascherina, igiene delle mani”.

