Violenze domestiche e di genere: in un anno 32 codici rossi. Rete di tutela, ecco come funziona

Oristano Parlano i rappresentanti delle forze dell’ordine Lo scorso anno in provincia di Oristano l’autorità giudiziaria ha emesso 32 “codici rossi”, il provvedimento che consente maggiori e più severe disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. E il nuovo anno è cominciato con altri casi analoghi, legati a drammatiche vicende portate alla luce da polizia e carabinieri e che hanno fatto scattare anche alcuni provvedimenti cautelari. Un fenomeno davvero preoccupante. “Anche il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi”, afferma il capo della Squadra mobile di Oristano Samuele Cabizzosu, “oltre i codici rossi emessi in questi ultimi giorni, ci sono indagini in corso per altri gravi episodi”. Il comandante provinciale dei carabinieri Erasmo Fontana dà, però, anche un’altra lettura: “L’aumento che emerge con gli ultimi casi”, spiega, “di fatto porta alla luce situazioni che prima restavano nascoste, chiuse tra quattro mura domestiche. Molte persone ora sono più determinate. Vuol dire che il sistema di protezione funziona e la vittima acquisisce fiducia e denuncia”. Lo fa seguendo anche canali non codificati. “Pochi giorni fa una donna di 47 anni, per non insospettire il marito ha fatto uno screen shot del 1522 e lo ha inviato con un sms all’amica, che ci ha girato la segnalazione”, racconta ancora il comandante Fontana. “Abbiamo scoperto una grave episodio di violenze che andava avanti da oltre vent’anni”.

“Non è facile far emergere queste realtà perché spesso le donne vittime delle violenze, non parlano”, riprende il capo della Squadra Mobile Samuele Cabizzosu. “Talvolta ci troviamo davanti a situazioni psicologicamente disagiate”, dice ancora il comandante provinciale dei carabinieri Erasmo Fontana. “La persona vive spesso solo grazie al reddito del suo stesso aguzzino”. Ecco perché serve una grande sensibilità nel seguire questi casi. “In Questura abbiamo una apposita squadra”, spiega il capo della Squadra mobile Samuele Cabizzosu. “La II sezione, che si occupa solo di questi reati. In quell’ufficio ci sono sette persone altamente qualificate, compresi tre ispettori e tre donne. Intervengono subito quando si scoprono i casi e prestano anche una dovuta assistenza alle donne che hanno subito violenze, molestie o stalking. Sia in Questura che in Procura disponiamo della stanza protetta, utilizzata proprio per sentire le testimonianza di donne e bambini coinvolti in gravi fatti di violenza domestica. La presenza di un locale accogliente e asettico, anche di alcuni giochi, un ambiente estraneo al solito ufficio di polizia, garantisce maggiore privacy e offre un ambiente più familiare alle donne e soprattutto ai bambini”. “L’invito che rivolgiamo alle vittime delle violenze familiari e di genere è sempre quello di denunciare gli episodi”, prosegue Cabizzosu. “La presenza parallela di enti e associazioni che aiutano le donne nei percorsi riabilitativi, sono un valido aiuto. Ne cito alcuni che operano sul territorio: Centro antiviolenza donne Eleonora, la Commissione pari opportunità, il Soroptimist club di Oristano, il Comune. Per le segnalazioni”, conclude Cabizzosu, “il Dipartimento per le Pari opportunità ha messo a disposizione il servizio pubblico del 1522, un numero gratuito e attivo 24 ore su 24. Operatrici specializzate raccolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Ma spesso le segnalazioni le abbiamo ricevute direttamente in Questura, o attraverso il 113”.

“Gli apparati di sicurezza”, afferma il questore di Oristano Giuseppe Giardina, “sono attrezzati per stare vicino alle persone e intervenire con le misure previste per l’anticrimine, con quelle tipiche, come l’ammonimento. Noi certo non possiamo sostituirci alle altre strutture che operano nel sociale e offrono assistenza alle donne, facendo un grande e meritorio lavoro”. “Voglio ricordare che negli ultimi anni sono nate associazioni che si occupano anche degli uomini maltrattati: ci sono anche loro tra le persone deboli. Così come non si possono tralasciare nemmeno le violenze omosessuali. La nostra volontà è quella di aiutare le persone”, conclude Giuseppe Giardina, “sia quelle maltrattate ma anche i maltrattanti, cercando di avviare un percorso di riabilitazione e recupero”. “Più in generale dobbiamo lavorare soprattutto sulle cause delle violenze, che vanno rimosse”, conclude il questore. “Quanto ai numeri che danno conto di questo fenomeno, vanno letti con molta attenzione. Di certo mi sento di dire che anche nel passato esistevano questi problemi, ma che la condizione femminile era decisamente più precaria di quella attuale”.

Martedì, 7 febbraio 2022

Erasmo FontanaSamuele CabizzosuGiuseppe Giardina

Fonte: Link Oristano