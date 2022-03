Un numero impressionante e che fa davvero paura. Sono state settecento, nel 2021, le segnalazioni in tutta la Città Metropolitana di Cagliari di casi di violenza sulle donne, presi in carico dai servizi sociali e dai centri antiviolenza. E, dall’inizio del 2022, già cinquanta. A fornire i numeri, a margine della presentazione nella sala affreschi dell’ex convento dei Cappuccini di Quartu, del mediometraggio contro la violenza di genere “Quale amore?”, prodotto e realizzato da Viamentana Teatro con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Quartu, è l’assessore alle Politiche sociali, Marco Camboni. Tanti casi anche a Quartu, “la nostra città ha una bella fetta di segnalazioni. Non si tratta solo di giovani donne, ma purtroppo anche di donne di una certa età che si trascinano delle relazioni da anni”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail