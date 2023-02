Violenza sessuale su minore, 50enne di Porto Torres in carcere

Violenza sessuale su un minore di 14 anni, un arresto a Porto Torres.

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sassari nei confronti di un 50enne. L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata, in quanto commessa nei confronti di un minore di 14 anni.

Il 50enne avrebbe approfittato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica del ragazzo offeso e dopo averlo inseguito per alcune centinaia di metri l’avrebbe attirato con la scusa di giocare, per poi abbracciarlo, baciarlo e palpeggiarlo. Non pago, l’uomo avrebbe tentato il giorno successivo di compiere gli stessi atti, senza però riuscirci.

Ma non solo: il 50enne avrebbe approfittato anche di un’altra vittima, invitandola ad entrare nella propria abitazione per poi palpeggiarla e minacciarla.

L’uomo si trova ora nel carcere di Bancali.