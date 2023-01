Violenza sessuale su figliastra 15enne, 3 anni e 6 mesi - Sardegna

Dovrà espiare la pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale, commessa nel 2018 nei confronti dell'allora 15enne figliastra.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace hanno dato esecuzione a un ordine per l'espiazione della pena in regime carcerario, trasmesso nella stessa giornata dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica nei confronti di un 55enne libero professionista.

Al termine della notifica del provvedimento l'uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la misura.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna