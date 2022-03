Le persone coinvolte nell'incidente sono state portate negli ospedali di San Gavino e di Cagliari

VILLACIDRO. Tre feriti gravi in un terrificante incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi 29 marzo a breve distanza dall’abitato di Villacidro, sulla strada provinciale 61 per San Gavino, all’altezza dello svincolo per l’azienda di serramenti Caria. Si sono scontrate violentemente due auto con tre persone a bordo, sembra per una mancata concessione della precedenza da parte di uno dei veicoli coinvolti. Sul posto sono accorse tre ambulanze del 118, le pattuglie della polizia locale di Villacidro, dirette dal comandante Alessandro Corrias, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri che hanno estratto dall’abitacolo uno dei feriti rimasto incastrato nelle lamiere. Le ambulanze sono poi partite a sirene spiegate alla volta degli ospedali di San Gavino e Cagliari. Le condizioni dei tre occupanti le due auto sarebbero serie, in particolare per uno di loro. La dinamica e le cause dello scontro sono al vaglio della polizia locale, mentre i carabinieri hanno regolato il traffico automobilistico deviato su percorsi alternativi.(l.on)