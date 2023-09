Violento schianto frontale sulla Ss 129, al chilometro 88 di Bortigali. Per cause in corso di accertamento un autofurgone e una macchina si sono scontrati: ad avere la peggio l’automobile, finita nella cunetta quasi totalmente distrutta. Feriti entrambi i conducenti, in particolare quello della vettura che è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco di Macomer. Sul posto anche i carabinieri, ambulanze del 118 e gli esperti dell’Anas.