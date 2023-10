Violentava la figlia minore della compagna: orco finisce in carcere a Oristano

Avrebbe abusato della figlia della compagna, approfittando delle assenze di quest’ultima. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Oristano: l’accusa è quella di violenza sessuale su una minorenne. La vicenda è avvenuta in un paese dell’Oristanese ed è coperta dalla massima riservatezza. La notizia sul sito dell’Ansa.

Le violenze sarebbero avvenute nell’abitazione in cui viveva la piccola quando la madre non era in casa. L’uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Oristano e trasferito in carcere.