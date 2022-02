Gli altri due 15enni sono indagati per fare chiarezza sul ruolo che hanno avuto nella vicenda. E intanto spuntano le chat fra i tre: “Fra, siamo nella m….”, si legge in uno dei messaggi che si sono scambiati dopo la denuncia.

Una ragazza di 15 anni è stata violentata da tre coetanei. Erano tutti ubriachi, vittima e carnefici, dopo aver bevuto vodka per tutta la mattina: arrivati a scuola, non sono entrati per uno sciopero. Hanno così pensato bene di organizzare un festino a casa di uno del gruppo, hanno comprato vodka e se la sono scolata bevendo per tutta la mattina. Proprio in quelle ore si sarebbe consumato lo stupro. La ragazza che ha denunciato si è risvegliata intorno alle 15 e, dopo aver capito cosa e ricordato cosa era successo, ha chiamato sua sorella perché la accompagnasse a sporgere denuncia. E’ accaduto a Reggio Emilia: il ragazzino, che è stato arrestato e si trova ai domiciliari, ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza ma, a suo dire, consenziente. “Il giudice ha accolto la richiesta dell’arresto perché l’accusa è di aver approfittato della sua condizione di alterazione tale da compromettere la capacità di esprimere un valido consenso: il ragazzo avrebbe male interpretato il consenso della 15enne, che era viziato dal fatto di essere ubriaca”, spiega a LaPresse l’avvocato del giovane, Giacomo Fornaciari, sottolineando che ci sono diversi aspetti della vicenda ancora da chiarire.

