Viola il divieto ed entra in casa, 25enne arrestato a Monserrato per maltrattamenti.

Il 9 luglio, a Monserrato, i carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu Sant’Elena, coadiuvati da quelli della Stazione di Sestu, hanno arrestato un 25enne, disoccupato, a carico del quale era stata emessa una misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia. Durante la notte è giunta al 112 una richiesta di intervento da parte dei familiari che ha denunciato l’intrusione all’interno dell’abitazione da parte del 25enne, che ha dunque violato palesemente il divieto.

L’immediato intervento da parte degli uomini dell’Arma ha consentito di verificare quanto stava accadendo e, pertanto, l’uomo è stato arrestato e al termine delle formalità, secondo quanto disposto anche dal P.M. di turno, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito per direttissima.