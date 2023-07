Viola i domiciliari: 58enne di Gonnosfanadiga denunciato per un’evasione

Evade dai domiciliari: nei guai un 58enne. Oggi a Gonnosfanadiga, i Carabinieri del Norm hanno denunciato in stato di libertà per evasione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un 58enne del pese. Era sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione, ma la scorsa notte, durante uno dei normali servizi di prevenzione e in occasione di un controllo eseguito dai Carabinieri, l’uomo non è stato trovato all’interno della propria abitazione e, pertanto è scaturita la richiamata segnalazione che potrebbe portare l’Autorità giudiziaria a emettere un provvedimento più afflittivo.