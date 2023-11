Viola a più riprese il divieto di avvicinamento, 65enne ai domiciliari ad Assemini.

I carabinieri hanno arrestato ieri ad Assemini un sessantacinquenne del luogo, pensionato, noto per precedenti vicende giudiziarie. È stata così data esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Sezione esecuzioni penali del Tribunale di Cagliari. Il provvedimento trae origine da una richiesta di aggravamento della misura cautelare a seguito delle ripetute violazioni della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, cui l’uomo era sottoposto per maltrattamenti in famiglia. Al termine della notifica del provvedimento, l’arrestato è stato ristretto ai domiciliari.