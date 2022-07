Vino, tradizioni e musica a Sorso con "Calici di Stelle" - Sardegna

(ANSA) - SORSO, 07 LUG - Inizia con una lunga anteprima a Sorso la tredicesima edizione di "Calici di Stelle", con i primi appuntamenti in programma da questo fine settimana e il clou previsto per il 12 agosto.

La manifestazione dedicata all'enogastronomia, organizzata dal Comune in collaborazione con le cantine locali, le attività produttive e le associazioni culturali, è stata presentata oggi dal sindaco, Fabrizio Demelas e dall'assessore Federico Basciu.

Si partirà con "Calici in Cantina", tre eventi per un viaggio in alcune tra le più rinomate aziende vitivinicole del territorio, con serate di degustazione nei suggestivi scenari dei vigneti affaciati sul Golfo dell'Asinara, in programma sabato 9, venerdì 15 e sabato 30 luglio.

Sempre all'interno di "Aspettando Calici di Stelle" si colloca "Tesori di Romangia - Sapori, Suoni e Tradizioni", la rassegna ideata in collaborazione con l'associazione T@nit che dal 15 al 17 luglio, prevede una serie di eventi enogastronomici e culturali itineranti.

Spazio anche allo spettacolo: il 10 agosto, a partire dalle 19, alla Marina di Sorso, appuntamento con "Musica sotto le Stelle", giovedì 11 agosto l'inaugurazione della mostra dell'artista Tiziano Dettori, il convegno su "Turismo, Accoglienza e Benessere - Possibili progetti sperimentali" (al Palazzo Baronale), e a seguire il concerto di beneficienza "Mai più Sogni Spezzati" - Artisti uniti per AIL. Il 12 agosto, la giornata più attesa: il ritorno della storica formula itinerante di Calici di Stelle per le vie del centro storico e gli angoli più suggestivi della città come un vero e proprio "itinerario del gusto", accompagnato da musica e manifestazioni artistiche.

(ANSA).



