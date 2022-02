Dopo tante proteste, i ricciai sardi sono stati accontentati: lo stop alla pesca dei ricci non scatterà a fine gennaio, come inizialmente previsto, ma alla chiusura naturale della stagione, ovvero aprile. Poi, per i successivi tre anni, la pesca sarà proibita per permettere il ripopolamento dei fondali. Il consiglio regionale ha votato stasera la legge di rinvio del blocco da gennaio ad aprile, come era stato più volte sollecitato fra le proteste dai ricciai, ipotesi già emersa nell’aula della commissione attività produttive del consiglio regionale: i portavoce delle 200 aziende di ricciai erano stati ricevuti in audizione e avevano presentato la proposta di rinvio. Il centrodestra, inizialmente spaccato sul possibile slittamento, ha poi appianato i contrasti e consentito di approvare lo slittamento dello stop.

