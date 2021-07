Villaurbana tra i sette comuni italiani delle “vie del Pane”

La sfida è stata lanciata. “Siamo partiti in otto”, dice ancora il sindaco di Villaurbana, “ma prestissimo si aggiungeranno tanti altri comuni che mi hanno già espresso la loro volontà di aderire a questa rete di valorizzazione, promozione e collaborazione tra enti locali. Tra i nostri centri c’è una comunanza di risorse gastronomiche e storiche: ogni territorio ha una storia legata alla tradizione panificatoria, al pane non solo come elemento culinario, ma ancor prima culturale e sociale”.

“Abbiamo lavorato anni insieme ai colleghi di Altopascio a questo importantissimo momento”, commenta il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu, “oggi possiamo dirci orgogliosi e soddisfatti di essere gli artefici e fondatori di un nuovo soggetto fondamentale per la promozione del nostro pane ma non solo”.

L’obiettivo condiviso è promuovere e valorizzare le panificazioni in ambito economico e turistico, come elemento di marketing territoriale tra le varie zone d’Italia che hanno un’antica tradizione legata al pane e al suo valore sociale e culturale.

Paolo Pireddu

Fonte: Link Oristano

