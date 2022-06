Villaurbana

Il Comune ottiene un finanziamento di oltre un milione di euro dal ministero della Cultura, all’interno del Bando Borghi

La valorizzazione del pane, attraverso l’esposizione museale e una scuola di panificazione tradizionale, ma non solo. Sono tanti i progetti ai quali lavorerà l’amministrazione comunale di Villaurbana, grazie al finanziamento di 1.600.000 euro concesso al Comune dal ministero della Cultura, all’interno del Bando Borghi.

La proposta progettuale presentata dall’amministrazione, guidata dal sindaco Paolo Pireddu, è denominata Trigu: “Il progetto, che si articola in 10 azioni, prevede una rigenerazione sociale, culturale ed economica del paese secondo un modello green, ecologico e sostenibile”, spiega il primo cittadino. “Siamo molto orgogliosi di questo traguardo in quanto sono solamente 8 i Comuni in Sardegna che sono riusciti ad accedere a questo finanziamento. Il grande impegno e lavoro che abbiamo compiuto sono stati ripagati, anche se la vera sfida parte ora”.

“Una parte dei fondi saranno destinati alla sistemazione dei locali della Casa Museo del Pane e ne rivitalizzeranno l’esposizione museale”, illustra Pireddu. “inoltre è prevista la nascita della “Scuola nazionale della panificazione tradizionale”.

“Sono tanti anni che lavoriamo all’idea di un allestimento definitivo della Casa Museo del Pane, finalmente con questo finanziamento potremmo dare vita a quello che è il cuore pulsante della tradizione panificatoria villaurbanese: la Scuola della panificazione tradizionale diventerà un punto di riferimento a livello nazionale per quanti vogliano apprendere l’arte e i segreti della panificazione e dei lievitati in generale”, commenta ancora il sindaco di Villaurbana, annunciando altri interventi.

“Ulteriori fondi verranno utilizzati per la tutela e valorizzazione del territorio, con specifico riferimento all’agricoltura, all’edilizia tradizionale delle tipiche case in pietra e mattoni di fango e all’archeologia”.

“Verranno organizzati corsi di formazione e laboratori per tutta la popolazione, mostre e sarà riqualificata e ampliata la sentieristica verso il Monte Arci, verso i siti archeologici e all’interno dell’area urbana, in ottica turistica”, elenca Paolo Pireddu. “Infine, sono ingenti anche i fondi destinati alla lotta allo spopolamento e all’incremento dell’attrattività residenziale di Villaurbana”.

“Il nostro obiettivo”, conclude il sindaco, “è fare di Villaurbana un Borgo vivace, attrattivo e produttivo in cui le persone possano vivere in serenità e in armonia con il territorio e le sue vocazioni più autentiche, richiamando nuove famiglie e consentendo a quelle residenti di poter restare e costruire insieme il futuro di questo paese, ma anche un luogo attrattivo, dotato di tutti i servizi e confort per le persone più anziane o con disabilità”.