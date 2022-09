Villaurbana

Il noto chef televisivo potrebbe essere ospite nell’Oristanese nei prossimi mesi

C’era anche il pane di Villaurabana alla Festa del Pane Casareccio, svolta nei giorni scorsi a Genzano di Roma.

Una delegazione dell’amministrazione comunale e della Pro loco, con in testa il sindaco Paolo Pireddu e il presidente Francesco Urru, ha proposto la degustazione dei pani tipici più utilizzati nel paese.

“Abbiamo portato quelli a pasta dura e a mollica”, spiega il sindaco, “e come ogni volta che lo presentiamo nella Penisola, riscuote successo per la lavorazione e per il forte sapore. Sabato abbiamo dovuto interrompere le degustazioni per poterlo riproporre anche il giorno dopo”.

Il prossimo impegno amministrazione e Pro loco di Villaurbana sarà la ventitreesima edizione della Sagra del Pane, in programma dal 28 al 30 ottobre prossimi, alla quale sarà presente anche una delegazione di Genzano di Roma.

Potrebbe essere gradito ospite di Villaurbana anche lo chef Gianfranco Vissani, incontrato dagli amministratoti e dai soci della Pro loco alla Festa del Pane Casereccio: “Ha dato la sua disponibilità a venire a Villaurbana”, annuncia il sindaco Pireddu, “ma non sappiamo ancora se riuscirà a esserci già a ottobre per la sagra o in primavera per il festival. Noi faremo il possibile per averlo”.