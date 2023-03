Villaspeciosa, un appello speciale per trovare casa agli amici a quattro zampe meno fortunati

Un appello speciale per trovare casa agli amici a quattro zampe meno fortunati parte direttamente dal sindaco Gianluca Melis: “L’abbandono degli animali è, purtroppo, una piaga dei nostri giorni; confido in persone di buon cuore che decidano di voler diventare dei Super Padroni”. Una tematica sempre attuale e una maggiore sensibilità anche da parte delle istituzioni del territorio che si prendono cura del benessere animale e cercano in ogni modo di offrire una adeguata e degna vita anche agli animali abbandonati.

Una visita che segna la giornata quella del primo cittadino avvenuta due giorni fa al canile Dog Hotel che ospita “gli Speciosesi a 4 zampe. È stata occasione per incontrare Violetta – cagnolina cieca iper affettuosa. Val e Viking due teneroni di 25 kg.

Oltre ai cani recuperati a Villaspeciosa tanti altri sono ospitati presso il Canile Dog Hotel e sono in cerca di qualcuno che li strapazzi di coccole.

Un grande ringraziamento va a Roberto Chinarello e il suo staff per la cura con cui custodiscono i cani ospitati.

Adottate, adottate, adottate” è l’appello di Melis.

Sono 22 i cani accolti da Villaspeciosa, “il sindaco, la cui famiglia comprende anche 4 cani, ha mostrato un grande amore per gli animali ed una grande sensibilità per i temi relativi al randagismo” comunica il Dog Hotel.

“Il Comune di Villaspeciosa, il Sindaco ed il Dog Hotel, ricordano che tanti cani attendono in canile una famiglia che voglia condividere la propria vita con loro”. Insomma, il buon esempio arriva dall’alto ed è giusto sottolinearlo, poiché combattere il fenomeno del randagismo, dei maltrattamenti contro gli animali è sinonimo di grande sensibilità e civiltà ed è una piaga, senza dubbio, da estirpare.