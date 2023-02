Villaspeciosa, stop alle folli corse in auto: arriva l’autovelox di Manu Invisible

Villaspeciosa – Una nuova postazione autovelox? Si, ma anche se è solo dipinta sul muro, lo scopo è quello di far capire, senza sanzioni pecuniarie, che le vie del centro abitato non sono una pista di Formula Uno.

I tratti sono quelli inconfondibili dell’artista sardo, Manu Invisibile, che, con eleganza e semplicità, riesce come sempre a centrare l’obiettivo e a comunicare un messaggio importante. “Non genererà introito per il comune – spiega il sindaco Gianluca Melis – dentro il centro abitato occorre rispettare i limiti di velocità e i cittadini che vogliono vivere il paese in totale sicurezza.

Spero che il bellissimo disegno faccia utilizzare la testa a chi quotidianamente attraversa il paese con l’autovettura e scambia via Matteotti, Via Dante e Via Don Olla, ect ect per la Ascari”.

Il 2 marzo ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’opera d’arte che Manu Invisible ha realizzato per la comunità: “Verrà spiegata, con l’auspicio che venga capita, da chi, reputa la velocità un divertimento”.

Ironizza con simpatia l’autore del disegno: “Io purtroppo ho preso la multa. Neanche l’ho finito di dipingere e mi ha subito scattato una foto”.

Una iniziativa lodevole, insomma, per prevenire, con il buon senso, le anche gravi conseguenze che una guida spericolata può generare a se stessi e al prossimo.