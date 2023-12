Villaspeciosa, parte dell'arredamento di un salotto gettato nelle campagne

Una usanza che sembra essere ben consolidata quella del “sacchetto selvaggio”, piaga che affligge tutti i territori: in questo caso si tratta di “mobile selvaggio”, considerato che i rifiuti abbandonati sono un divano, una sedia e altri oggetti di casa. “Ormai, l’abbandono rifiuti e una moda consolidata, nell’ultimo abbandono si tratta di ingombranti, rifiuti che ti vengono ritirati da casa. Qual è il senso?”. Impossibile trovare una giustificazione a certi gesti se non una mancanza assoluta di senso civico e rispetto per l’ambiente.

Il primo cittadino Gianluca Melis ricorda che “chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi”. Tanti i commenti che si sono susseguiti da parte di cittadini indignati innanzi a tale scempio: viene richiesto un servizio di videosorveglianza e c’è chi precisa che “a parte le telecamere dobbiamo essere noi le sentinelle del pianeta”.