Stazione di Villaspeciosa più sicura: al via i lavori per il collegamento ciclopedonale al centro abitato di Uta Il progetto prevede la realizzazione di un ponte in sovrappasso, di un ascensore e di una rampa accessibili anche ai disabili. Il collegamento ciclopedonale in sicurezza tra l’abitato di Uta e la stazione ferroviaria di Villaspeciosa sarà presto realtà. La Città Metropolitana di Cagliari ha aggiudicato i lavori per la realizzazione dell’attraversamento in prossimità della stazione, che ricade nel territorio di Villaspeciosa ma da sempre serve entrambi i Comuni. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane non appena saranno espletate tutte le formalità. “Grazie all’intenso e prezioso lavoro degli uffici della Città Metropolitana, e in particolare del servizio Infrastrutture viarie e della Stazione unica appaltante, siamo riusciti a rispettare la tempistica che ci eravamo preposti per fare in modo di dare al territorio un’opera importante”, sottolinea il direttore generale dell’ente Stefano Mameli. “L’auspicio è che i temi legati alla mobilità, ma anche alla sicurezza dell’area, possano essere completati attraverso il reperimento di ulteriori risorse”. Il progetto del primo lotto, realizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari a seguito di un accordo con la Provincia del Sud Sardegna (sotto la cui competenza ricade il Comune di Villaspeciosa e dunque la stazione), e finanziato con fondi regionali per 1 milione e 200 mila euro, prevede la costruzione di un ponte in sovrappasso e di un percorso ciclopedonale in direzione Uta. Il tratto in sovrappasso sarà costituito da un ponte in acciaio al quale si accederà dal piazzale della fermata ferroviaria attraverso un ascensore. Quest’ultimo avrà una portata di 15 persone e sarà idoneo anche al trasporto delle biciclette. A supporto della multimodalità sarà inoltre realizzata nel piazzale una piccola struttura coperta destinata al parcheggio delle bici, al fine di incentivare i pendolari che non intendono portare il mezzo sulle carrozze ferroviarie. La rampa ciclopedonale di collegamento direzione Uta sarà costituita da una struttura indipendente dalla strada attualmente esistente, realizzata con bitumatura colorata e dotata di segnaletica e di dispositivi laterali di protezione per pedoni e ciclisti. Il progetto è stato elaborato in funzione dell’utilizzo da parte di disabili e all’insegna del risparmio energetico. Un secondo lotto, ancora in attesa di finanziamento, prevede la realizzazione del percorso ciclopedonale in direzione Villaspeciosa fino all’intersezione in corrispondenza dell’innesto sulla strada provinciale 90, che una volta sovvenzionato sarà progettato secondo modalità analoghe a quelle del primo lotto.

Grande soddisfazione da parte dei sindaci di Uta e Villaspeciosa, Giacomo Porcu e Gianluca Melis. “Un’ottima notizia molto attesa per porre finalmente rimedio a una problematica che affligge tanti lavoratori e studenti pendolari, frutto di un’azione delle Ferrovie non concordata con i nostri Comuni che abbiamo fortemente contestato”, commenta Porcu. “Per anni abbiamo cercato di garantire la sicurezza con un servizio di bus navetta dedicato a carico del Comune, ma con quest’opera potremo lasciarci alle spalle questa brutta pagina, grazie a un proficuo lavoro di squadra tra Comune, Regione, Provincia del Sud Sardegna e con la sapiente regia della Città Metropolitana, che ringrazio per il continuo supporto ed eccellente risultato ottenuto a favore della comunità”. “Un grande traguardo per il nostro territorio, e ora dobbiamo unire le forze per fare sì che l’opera possa essere completata con il collegamento direzione Villaspeciosa”, afferma il sindaco Melis. “Sappiamo che servono circa 2 milioni e mezzo di euro e abbiamo già iniziato le interlocuzioni con la Regione Sardegna e con l’assessorato ai Lavori Pubblici per capire se possano esserci opportunità di reperire linee di finanziamento”.

