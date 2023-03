Villaspeciosa, la prima casa per anziani pronta entro l'anno: "Anziani curati e 12 posti di lavoro sicuri"

Via ai lavori per la prima casa per anziani di Villaspeciosa. La struttura di via Platano, abbandonata da decenni, sta per ricevere la visita degli operai. I 735mila euro della Regione sono già sicuri, ruspe e martelli stanno per entrare in azione. Si tratta di una svolta dopo venti anni di totale immobilismo: “Contiamo di realizzare tutti i lavori che servono in tempi rapidi”, annuncia, a Casteddu Online, il sindaco Gianluca Melis. “Stiamo per dire addio a una grossa incompiuta, la casa per anziani è un bisogno di tutta la nostra comunità e di quelle degli altri paesi del Campidano”. Sarà infatti possibile ospitare nonnini che arrivano sia da Villaspeciosa sia dalla provincia di Oristano. Ventiquattro letti, non certo un numero esiguo: “E ci saranno anche dodici posti di lavoro nuovi, tra Oss e infermieri”.

“Contiamo di terminare i lavori in tempi rapidi, in modo da poter pubblicare subito la manifestazione d’interesse per la gara pubblica per la gestione della casa per anziani”, prosegue il sindaco Melis. “Per la nostra amministrazione si tratta di una grande risposta, apriremo finalmente una struttura utile a tutti”.