Villaspeciosa, inaugurato il nuovo Pala Sport da 320 mila euro

Un traguardo raggiunto per la comunità e un investimento che di certo non sarà l’unico per incentivare lo sport e modernizzare le strutture del territorio: inaugurato ufficialmente il Pala Villaspeciosa, la palestra è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che ha riguardato la sistemazione della copertura con poliolefine, la realizzazione del parquet, la sistemazione dell’impianto di illuminazione e degli arredi degli spalti con il posizionamento di 260 poltroncine rigorosamente “bianco-rosse”. Non solo: sono stati arredati gli spogliatoi, sistemato a livello idraulico i bagni, sostituito e sistemato impianto acqua sanitaria.

“Ora dobbiamo lavorare per reperire i fondi per renderla autonoma a livello energetico e tinteggiarla così da inserirla in maniera armonica nel contesto in cui è stata costruita” ha comunicato il primo cittadino.

E ancora: “Siamo pronti ad approvare il progetto per il nuovo campo da calcio di via Iglesias, in quel caso investiremo 1 e mezzo di euro se dovessimo entra in graduatoria sul bando sport e periferie, arriveremo a 1 milione 950 mila euro. Anche quello sarà una struttura all’avanguardia e al servizio di tutta la comunità”.

Entro il mese di ottobre, si dovrebbe celebrare lo sport organizzando una giornata sportiva all’interno del palazzetto.