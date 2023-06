Villaspeciosa, il sindaco stana il caddozzo: "Un incivile, l'isola ecologica era ad appena 500 metri"

“Siamo alle solite, praticamente siamo sempre di fronte all’inciviltà e all’indecenza. Io non so se questi personaggi hanno Facebook oppure no. Se dovessero averlo spero leggano queste due righe. State creando un danno non indifferente all’ambiente e alla comunità”. Inizia così il post di sfogo, pubblico, del sindaco di Villaspeciosa, Gianluca Melis, fresco di rielezione a larghissima maggioranza. Melis ha pubblicato le foto dell’ennesima discarica abusiva. “Spero che ci possa essere, una volta per tutte, il cambio culturale e che l’ambiente venga definitivamente salvaguardato”.

“Il nostro amico ama la Coca Cola, quello si capisce bene dagli scontrini. Penso ami i cani, anche quello si evince dagli scontrini. É un metodico, fa la spesa alla solita ora, anche questo si evince dagli scontrini.

Ama anche andare a mangiare la pizza (in 4 al tavolo, uno senza dolce) quello si evince dagli scontrini, quello che non ama è l’ambiente, ahimè! Ha però dimenticato, anzi buttato via qualcosa che ci porterà a lui, ahimè. Sei un incivile, cafone, l’isola ecologica dista 500 metri dal punto in cui hai deturpato l’ambiente! Basta, basta, basta!”.