Villaspeciosa, dopo gli autovelox murales arrivano le installazioni a terra

Dopo il mitico autovelox a muro di Manu Invisible, arrivano quelli a marciapiede della Velo ok, il sindaco Gianluca Melis: “Pensiamo che i comuni non debbano usare gli autovelox per fare cassa; per questo speriamo non venga emessa alcuna multa – questo significherà che chi è transitato nella via Cagliari lo avrà fatto rispettando i limiti”. Sembrano veri e il fine di queste strategie artistiche meritano un elogio poiché invitano alla prudenza mentre si guida in paese, sia per il proprio bene che per quello degli altri. Sono stati collocati in via Cagliari che, come altre strade paesane, “vengono scambiate per veri e propri rettilinei traguardo.

Ora partirà il tam tam: – sono finti? – sono veri?

Per noi è sempre valida la frase delle nostre nonne:

“fillu miu mellusu timmi che provai” oppure con la declinazione “fillu miu mellusu a timi che a tremi”. Insomma, a buon intenditor, poche parole. Non solo. Il primo cittadino ricorda che

“per chi non fosse a conoscenza, importo delle sanzioni per eccesso di velocità: Fino a 10 km/h in più rispetto al consentito: la multa potrà variare dai 42 ai 173 euro; – Fra 10 km/h e 40 km/h in eccesso: la sanzione andrà da 173 euro a 694 euro; – Fra 40 km/h e 60 km/h oltre il limite imposto: la multa andrà da 543 euro a 2.170 euro. Punti patente per eccesso di velocità: – per un eccesso di velocità tra i 10 e i 40 km/h sono 3 punti in meno; – per un eccesso di velocità tra i 40 e i 60 km/h sono 6 punti in meno; – per l’eccesso di velocità di oltre 60 km/h infine è punito con una decurtazione di 10 punti”. Il sindaco conclude: “Ragazzi e ragazze a Voi le conclusioni”.