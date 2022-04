Villaspeciosa, beccato l’incivile che ha scaricato i rifiuti nel fiume: “Abbiamo ripulito tutto”

Quella discarica abusiva in mezzo alla natura aveva portato a uno segno quasi collettivo in tutto il paese. La tanta spazzatura gettata dal ponte di via Scuole, direttamente nel fiume, a Villaspeciosa, non c’è più. E chi se n’è liberato in quel modo barbaro è stato anche rintracciato. A darne notizia è il sindaco Gianluca Melis: “Operazione ‘liberazione e pulizia’ compiuta. Grazie alla forestale, a Angela Lecis e Pierbruno, grazie a Gianni Pau.L’alveo del fiume è stato pulito e, udite udite”, avvisa Melis, “beccato il malfattore”.

“Devo essere sincero, è stato un pomeriggio alternativo e proficuo”. L’operazione è stata infatti effettuata ieri, nella giornata della Liberazione. “Continuiamo a vigilare il nostro territorio e segnalare tutte le situazioni anomale che si presentano, una cittadinanza attiva è fondamentale”.

Fonte: Casteddu on line