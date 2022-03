Villasor, trattori in marcia contro il caro benzina: la protesta degli agricoltori invade il Medio Campidano

I trattori marciano anche a Villasor, la protesta degli agricoltori, stremati tra il caro benzina e l’aumento choc dei prezzi sui mangimi invade sempre di più tutto il Medio Campidano. Il rombo dei motori dei mezzi agricoli si sente praticamente in tutto il paese. Dopo aver marciato, i lavoratori hanno parcheggiato i trattori in piazza Matteotti, proprio davanti al palazzo del Comune, per proseguire la loro battaglia. Tra loro potrebbe esserci anche chi, come anticipato ieri a Casteddu Online dagli allevatori in presidio al porto di viale La Playa a Cagliari, potrebbe raggiungere proprio il capoluogo sardo nei prossimi giorni, anche senza nessuna autorizzazione, per unirsi ai colleghi in trincea.