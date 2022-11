Dopo lo stop imposto dalla pandemia, anche Villasor si prepara a riaccendere i riflettori su uno degli eventi di punta che caratterizzano il territorio da anni.

La manifestazione, che a ogni edizione svolta ha richiamato centinaia di visitatori, si appresta a svolgere convegni, laboratori e proporre produzioni agroalimentari ed enogastronomia.

Non solo: dal 25 al 27 novembre, un ricco calendario promuoverà eventi e incontri che riguardano l’ambiente, lo sport e il territorio. Verranno mostrati gli antichi mestieri e le manifatture artigianali e saranno garantite visite guidate anche grazie ai portali aperti delle case tradizionali.

Insomma, non solo carciofi in abbondanza, la produzione di questa stagione promette bene, ma anche mostre, cultura, folklore, musica e intrattenimento animeranno la sagra.

