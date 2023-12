Villasor, stretta del sindaco: basta occupazione abusiva nell'ex zuccherificio, vietato anche passarci

A Villasor stop al degrado e all’occupazione abusiva nelle palazzine dell’ex zuccherificio: nuova ordinanza in arrivo che vieterà il transito, anche pedonale, nell’area limitrofa ai caseggiati per tutto il 2024, che diventeranno alloggi da concedere alle persone più fragili. Lo aveva già detto in passato il sindaco Massimo Pinna e ha mantenuto la promessa, ossia quella di proteggere le costruzioni che, per anni, sono state prese d’assalto da abusivi e vandali. Una importante e impegnativa opera di bonifica è stata effettuata per sgomberare i locali e le aree adiacenti da tonnellate di rifiuti di ogni genere: l’obiettivo è ora quello di ristrutturare il complesso edilizio, inagibile, e destinarlo ad alloggi popolari per soddisfare le richieste di chi si trova in difficoltà. Costo dell’operazione? 3 milioni di euro. Una ricerca, quella dei fondi, non semplice: Pinna si sta muovendo attraverso vari canali per reperire le risorse necessarie, ultimo appello è quello che è stato lanciato al Presidente della Regione: “Ritengo che sia un’opera importante, un forte segnale per le famiglie che hanno difficoltà dal punto di vista abitativo e noi a Villasor abbiamo tantissime richieste. Con la ristrutturazione e riqualificazione dell’area potremo soddisfare le richieste e sarebbe allo stesso tempo un buon segnale, da parte della Regione, per andare incontro alle famiglie per quanto riguarda l’edilizia popolare”.