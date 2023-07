Villasor, ruba un monopattino a un connazionale: nei guai un giovane pregiudicato tunisino

Finge di recuperare un bagaglio e ruba un monopattino a un connazionale. Nei guai un tunisino. Ieri a Villasor, i carabinieri, hanno deferito in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale di Cagliari, per furto con destrezza, un diciannovenne tunisino dell’uomo, residente a Villacidro, attualmente detenuto presso il carcere di Uta per rapina, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie.

Tutto parte da una denuncia querela presentata ai carabinieri da un ventiseienne connazionale, anche lui residente a Villacidro, disoccupato e incensurato.

Al termine della loro attività di indagine i militari hanno potuto appurare come il denunciato, il 31 maggio scorso, dopo essere sceso dal pullman dell’Arst sul quale viaggiava col proprio connazionale, proveniente da Cagliari, giunto alla fermata della stazione di Villasor, approfittando di qualche momento di distrazione della vittima, era sceso dal pullman sul quale viaggiavano e, fingendo di recuperare un bagaglio, aveva sottratto all’uomo un monopattino elettrico del valore di circa 300 euro. I carabinieri sono giunti a tale conclusione, tramite verifiche svolte sulle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza che copre quell’area.