Mesi di ritardo, di confronti e ricerche di intese, oggi finalmente la svolta: dopo un grande ritardo partono i lavori per la messa in sicurezza della Provinciale 7, che collega Villasor con Monastir. Un anno fa i primi interventi, preliminari, ora si inizia a fare sul serio per evitare altri incidenti nella lingua d’asfalto che unisce i due Comuni del sud Sardegna. Ad annunciarlo è il sindaco di Villasor, Massimo Pinna: “Finalmente, dopo numerose interlocuzioni con la la Provincia del Sud Sardegna e la Prefettura, oggi sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. Verranno asfaltati, su larga carreggiata, i tratti più pericolosi”. E sono tanti i punti critici della strada, dove si è registrato, non molto tempo fa, anche un incidente mortale. Era il giorno di Natale 2021 quando un parrucchiere di Villacidro, Abramo Amedeo Secchi, al volante di un’utilitaria, era finito fuori strada, finendo conto un muro.

L’avvio dei nuovi lavori “è comunque un buon inizio. Ora stiamo cercando di prendere in carico la rotonda, sempre della Provincia, per illuminarla e renderla più decorosa”, aggiunge Pinna. “Ringrazio il commissario Mossa, il sub commissario Tolu e il prefetto Tomao”.

L'articolo Villasor, partono i lavori decisivi sulla Provinciale 7: “Cercheremo di illuminare anche la rotonda” proviene da Casteddu On line.