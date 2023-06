Villasor, l'auditorium non è più un'utopia: approvato il progetto definitivo

“Esecuzioni musicali, teatrali, convegni, laboratori e tanto altro si potrà finalmente organizzare in un luogo adatto, sarà fruibile dalla scuola, dalle associazioni e dai cittadini” spiega il sindaco Massimo Pinna. Poco più di un milione e mezzo di euro sono i fondi necessari e ottenuti grazie a diversi finanziamenti per il recupero funzionale “di un opera incompiuta da oltre un ventennio”. Sono previsti inoltre nuovi parcheggi e la realizzazione di una strada sul retro delle scuole per regolare al meglio il traffico in via Porrino.